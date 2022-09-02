新北市近年積極關注培育青年音樂家，為了給予樂壇新人表演機會，9月份將陸續在新北藝文中心舉行「2022新北市樂壇新星音樂會」。（文化局提供）

新北市近年積極關注培育青年音樂家，為了給予樂壇新人表演機會，9月份將陸續在新北藝文中心舉行「2022新北市樂壇新星音樂會」，邀請鋼琴家吳怡慧、小提琴家丁章媛、男中音陳集安、低男中音陳冠銘等10組優秀新人，帶來不同表演。

文化局長龔雅雯說，市府長期致力培育青年音樂家，新北市樂壇新星甄選是國內青年音樂界指標盛事，除了挹注市政資源外，也希望有潛力的音樂人才能實現夢想。

文化局指出，9月7日《Duo Renaissance》活動有鋼琴家吳怡慧、小提琴家丁章媛攜手合作帶來「法國琴緣」，呈現不同時期法國音樂的多重樣貌，透過拉威爾、蕭頌等人作品，帶給觀眾浪漫詩意；22歲的旅歐鋼琴家陳冠偉將在9月8日帶來「霧海上的旅人」，演奏舒伯特流浪者幻想曲，呈現浪漫主義精神，帶出十九世紀歐洲藝術的輝煌。

另外，女高音余佩珊將在9月14日登場，以《愛，到了極致》為音樂會主題，透過李斯特及畢琦的作品，帶領民眾經歷愛和被愛的心路歷程；男中音陳集安、低男中音陳冠銘以及鋼琴家王庭悅組成的「男高音止步」將在9月15日演出，透過聲樂獨唱及重唱方式，演釋歌劇選粹、德文藝術歌曲。

文化局表示，2022新北市樂壇新星音樂會將持續至11月，民眾可以近距離欣賞樂壇新星精采的技藝與舞臺魅力，詳情可至新北市藝文中心官網及臉書粉絲專頁（https:://www.artcenter.ntpc.gov.tw/）查詢。