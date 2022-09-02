反問沒背骨哪會有民進黨 鄭寶清曝「這原因」下定決心選桃園市長

民進黨前立委鄭寶清昨登記參選桃園市長，民進黨在8日中評會會議中，預計處理違紀參選事宜。對此，鄭今受訪時直言「沒什麼好出席的」，更反問貼他背骨標籤的人，當初要不是背骨哪會有民進黨。鄭也喊話，只有桃園在地人才懂得選民需求，籲別以外人踐踏桃園。

對於被貼上背骨標籤，鄭寶清反問，哪個時代和社會變革，不是由背骨的人領導的？當初要不是背骨哪會有民進黨，要不是民進黨背骨，還會有如今的民主社會？強調背骨並非人人做得到，要硬骨頭的人才行。

台中市前交通局長、前桃園航空城董事長王義川今在節目中提到鄭寶清時，哽咽不捨老同志喚不回。對此，鄭寶清表達感謝，並強調此非個人感情，要堅持大是大非，對抗大陸最有利條件就是靠民主、自由、法治與人權，如今又要回到威權體制，對台灣未來是很大傷害，離開民進黨正是盼留下民主煙火，讓桃園民主往前一步。

針對網路行銷公司欠款爭議，鄭寶清說明，當初有行銷公司與他聯絡，豈料卻做到一半就落跑，稱有「民進黨候選人加倍給錢」才不做，鄭再次澄清他已付清，無奈遭四叉貓攻擊，強調自己個性嚴守父訓中的客語俗諺「秤頭係路頭」，若欠人1塊錢都會無法入眠。

對於民進黨預計8日將在中評會處理違紀參選事宜，鄭寶清直言「沒什麼好出席」，現民進黨背離當初理想與核心價值，在歷史關鍵一刻，他會站在正義與公義這側，先前甚至有年輕人因為「在台灣活不下去」想去柬埔寨，顯示年輕人的剝奪感，政府能視而不見？他強調自己會與年輕人站在一起，讓大家看到未來，盡力照顧下一代與長輩，讓社會改變。

鄭寶清也提到，他相信人民有智慧，知道選票要流向哪個方向，現在最高訴求並非某人能當上行政院長或總統，而是追求公平正義，盼以此得到更多選民認同。他話鋒一轉說，許多人為選舉遷籍來桃園，他身為在地人，深知人民苦痛，也知道地方建設需求，這是地方自治最重要精神。

鄭寶清直嗆「別用外人來欺負、踐踏桃園人」，別只是來借廁所，用完就走人，也不關心環境是否乾淨、如何裝潢較美觀，相信都不會去想這些。他強調，只有在地、在行且在心的人，才真的了解選民需求，若都不知桃園要做什麼事，不在桃園做事也不深耕，相信最後就會被選民遺棄。至於目前走基層狀況如何？他則樂觀表示，情況非常好。