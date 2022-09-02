中秋節將至，癌症希望基金會與藝人黃嘉千於31日到高雄市立大同醫院關懷癌症病患，藉此機會，大同醫院院長傅尹志也特別準備健康點心禮盒一起贈送給癌症病友，收到禮盒的病友們都感動不已，紛紛表示在疫情期間，在醫院的心情十分寂寞，院方窩心的舉動讓冰冷的醫院瞬間充滿著溫暖。另外今年本土疫情嚴峻，黃嘉千也感謝醫護人員在疫情期間堅守崗位守護民眾的健康，醫護同仁也感受到黃嘉千帶來暖暖善意，直呼真的很感動。

高雄市立大同醫院癌症中心主任許瑞峰表示，根據衛生福利部的統計，在台灣每年都有數萬人得到癌症，癌症篩檢可以達到早期發現早期治療的效果，提醒民眾不要忽略四癌篩檢的重要性，在前期就發現癌症，即早對症治療，可以提高存活率，如發現有癌前病變，經治療也能有效的避免癌症的發生，阻斷癌前病變進展成癌症。許瑞峰提到大同醫院配合政府提供由國健署補助的四癌篩檢，包含乳癌、口腔癌、大腸癌、子宮頸癌，今年國健署又新增了肺癌篩檢，只要符合年齡或相關資格，即可進行篩檢。

癌症並非絕症，但在治療的路上對於病人及家屬們都十分艱辛，黃嘉千表示「佳節時刻住院並不容易，能來跟癌友們打打氣很有意義。」希望藉由此行表達對癌友們的關懷，讓病患在抗癌路上不再是孤軍奮戰，期盼他們不要放棄鬥志，努力對抗病魔。大同醫院院長傅尹志提到這幾年受到疫情衝擊，降低許多民眾參與癌症篩檢意願，在此要提醒民眾，癌症不會不見，只是沒有被找出來，目前疫情逐漸趨緩，如有癌前病變的症狀，應立即就醫，而早期癌症可能沒有症狀或是症狀不明顯容易被忽略，除養成健康的生活習慣，也要定期做健康檢查，若為陽性一定要做後續的追蹤，才能達到早期發現早期治療的效果。