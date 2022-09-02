民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體專訪，將對手新北市長侯友宜比喻為白饅頭，並以「白饅頭吃第三顆會因肥胖中毒生病」，引發網友討論。對此，國民黨新北市議員葉元之在臉書喊「呼叫饅頭公會、呼叫營養專家」反酸林佳龍。網友也紛紛笑稱「應該聯合賣饅頭的頭家找林佳龍舉牌抗議說毒饅頭」、「從小到大不知道吃過多少白饅頭了，經過了幾十年我怎麼還沒中毒呢」。

對於被林佳龍比喻為白饅頭，侯友宜今天上午表示，他很喜歡饅頭，健康營養又好吃，也讓他想起過去在警大的歲月。侯提及，他在警大4年期間，幾乎每天早餐都是饅頭，饅頭是健康營養又好吃，他很喜歡吃。侯更表示，若再配一杯豆漿就是在警大最快樂的享受。

對於林佳龍的言論，葉元之也在臉書寫道「呼叫饅頭公會！呼叫營養專家！」引發網友議論。許多網友紛紛回文表示「應該聯合賣饅頭的頭家找林佳龍舉牌抗議說毒饅頭」、「從小到大不知道吃過多少白饅頭了，經過了幾十年我怎麼還沒中毒呢」、「我從小就是吃白饅頭長大的，可是我到現在也沒中毒啊～長得還挺健康的，白饅頭有什麼不好嗎？」、「白饅頭超有嚼勁，超香的！CP值超高的」、「有錢的人不吃白饅頭、不知人間苦」。

林佳龍今日則表示，這句話是馬克思講的，意思是說人的需求，第一塊麵包是為了求生，一定要讓每個人都吃得到，第二塊麵包是為了飽足感、幸福感，但吃了第三塊就太多了，久而久之會對身體不好，是一個比喻。