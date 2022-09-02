近期刑事局接獲報案，有不法份子假冒多個知名臉書粉專小編，私訊被害人佯裝欲販售「防疫保單」、「清冠一號」、「肉圓」、「肉粽」、「芒果」、「蛋黃酥」、「鳳凰酥」等商品，拐騙被害人提供信用卡卡號、簡訊驗證碼隨即盜刷，初步清查有27人被騙、財損逾新臺幣200萬元。

據警方調查，34歲的饒姓男子，專門針對潮流趨勢假冒不同身分，在防疫保單引發熱議時，假冒保險業務員；在清冠一號短缺時，假冒中醫診所職員；在端午節期間，假裝肉粽名店的店員；在芒果熱季，假冒是「枋山阿醜伯芒果」的粉專小編，取信被害人可以幫忙拿到「熱賣商品」；最後又在中秋節期間，假冒彰化蛋黃酥名店、板橋鳳凰酥名店的粉專小編，佯裝替民眾下單取貨，以同樣手法騙走被害人信用卡資料後盜刷，在4個月間就有27人被害，損失金額達2百萬元。

刑事警察局偵九大隊與新北市政府警察局永和分局共組專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，日前搜索票及拘票，當場查獲饒姓男子並起獲作案用手機3支，全案依刑法詐欺罪及偽造文書等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦，並持續擴大追查是否有更多受害者。