新竹市政府日前舉辦「舊市愛搞怪─青年創新社計營」，以中央商場傳統店鋪做為創作靈感，將具有保存價值的傳統文化精神，透過創新的思維激發出6組精彩提案，即日起至11日在中央商場合作店鋪舉辦成果展，有興趣的民眾可到中央商場內的各老店鋪參觀。

代理市長陳章賢表示，新竹中央商場已營運70餘年，是新竹人日常生活與採買節慶用品不可或缺的百貨商圈，其中包括逢年過節製作新衣的布料、結婚時辦嫁妝、敬神祭祖的祭祀金香，以及日常的衣著鞋帽與手工材料應有盡有。

市府此次特別與「中央形象商圈促進會」合作，引領學員向老店舖學習，深入了解店家品牌故事、經營理念與產品的文化價值。

勞工處長黃錦源表示，6組學員與6間在地店家合作，透過深度訪談激盪創意，如學員林佳儀、林莉蓁、柯霈妤、楊宜瑾、蔡家瑋、蔡裕誠等人與柯芳美香行合作，推出作品《香◎還》，將傳統祭祀文化結合當代環保議題，規畫「尋香體驗」結合導覽與手作，讓民眾在「做香包、揀香粉」時更認識天然原料，也結合宗教儀式以香包祈福，在保存傳統文化的同時，達成友善環境與永續。

勞工處介紹，新禾毛線用蒸毛線的方法讓舊毛衣再生，推出《炊煙裊裊編織書屋》；新奇昌布行有《布．織．道—沉浸式親子互動繪本》引導親子體驗布料創作；勝泰嫁妝寢具以雞家台語同音發展出帶路雞造型夜燈《勝泰拍拍雞》；永豐鞋行《循跡》廢鞋回收機服務；人福童裝則推出平安福氣貼《人情味，福氣貼—好運布貼扭蛋機》，6組創新發想皆兼具傳統文化與設計思考。

勞工處指出，「2022舊市愛搞怪─青年創新社計營：老店舖的未來想像提案成果展」，即日起至9月11日於新竹市中央商場展出，有興趣的民眾可至合作商家免費參觀，期間還能「集章換好禮」，於展覽手冊集滿6個店家作品印章，前50名可至新禾毛線兌換「編織環保袋」1只，數量有限，兌完為止。

此外，為了培育竹市青年創新能量，幫助青年增進工作知能，提升就業力，緊接著還有多場自造者培育課程與青年學苑等免費課程陸續辦理，歡迎電洽勞工處青年發展科，電話：03-5353007。