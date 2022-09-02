實價登錄是現今民眾用來了解房屋行情的絕佳工具，但是仍有部分影響房價的要素，例如座向、景觀、裝潢等不會登記在實價登錄中。黑心房仲往往利用這點，以景觀較差、未有裝潢的房屋價格，刻意估低屋主的房屋價格，再聯手投機客以低價購入後轉手獲利，讓屋主蒙受高額損失。永慶房屋陳璉儀經紀人就遇過這樣的狀況。

永慶誠實分析房價 屋主驚覺房價遭刻意低估

今年春天，永慶房屋內湖區陳璉儀經紀人接待一名上店客戶，這位客戶客氣地詢問周遭的房市行情後，也透露自己有一間位於汐止的透天別墅要出售。陳璉儀了解屋主欲出售的房屋社區後，向屋主說明這個社區的房屋售價起伏較大，沒有裝潢的房子每坪大約在22-25萬元之間，但若是屋況良好、裝潢完整的房屋，每坪大概有28-30萬元的成交行情。

聽完陳璉儀經紀人的分析後，屋主遂邀請陳璉儀親自到現場查看屋況，以利做出最恰當的估價。看完之後，陳璉儀認為，這間房子雖然屋齡30多年，但屋況良好，附帶裝潢可以直接入住，以28-30萬元的單價出售應該沒有問題，房屋坪數約為65坪，因此建議售價可訂在1800萬至1950萬之間。

屋主聽完之後，向陳璉儀表示自己也有找其他房仲業者協助估價，但是其他房仲業者卻說，他的房子在實價登錄價格每坪只有18-20萬元左右，因此建議屋主售價在1200萬至1500萬，與剛才陳璉儀建議的價格有所落差，令他感到相當疑惑。

永慶點出黑心仲介手法 幫客戶保住600萬元

陳璉儀向屋主解釋，屋況條件和房屋有無裝潢對房價有很大的影響，但是實價登錄上不會特別註記這些資訊，因此其他房仲業者故意拿屋況尚未整理、也未有裝潢的實價登錄資料，刻意低估屋主房屋價格，意圖讓屋主誤信估價合理，進而賤賣自身房屋。這名房屋仲介提供的資料都是未裝潢的物件，仲介的估價更遠低於行情，屋主很可能就是遇到這種黑心手法了。

聽完陳璉儀的分析後，屋主便委託永慶房屋協助售屋。陳璉儀在一個月內便協助屋主將房屋以每坪28萬元的行情，總價1800多萬元成功售出。屋主也很感慨的說，要不是剛好到永慶房屋詢問房市行情，他的房屋恐怕就被賤賣，損失高達600萬元，超過3成的房價！

不只誠實透明 永慶「真房價保證」保護消費者權益

陳璉儀說，像屋況、房屋格局、房屋座向這樣的資訊，即便同一社區、同一路段也都會有落差，這些訊息在實價登錄上是看不出來的，但卻會對房價造成很大的影響。有些業者便會故意隱藏這些資訊，以錯誤的估價誤導消費者，就像上述的案例，消費者有附帶裝潢的房子，卻差點被未有裝潢的價格賤賣，蒙受巨大損失。

因此，陳璉儀建議不論買房或賣房，可以多方詢問不同業者做比較，務必索取完整行情資訊，再委託給誠實而值得信賴的仲介品牌。永慶房屋的誠實理念不只是口號，更以實際行為保障消費者的權益，提供每一位客戶「誠實房價報告書」，不僅有完整的周遭行情資訊，今年更多了「短期成交熱點地圖」，清楚掌握房市動態，避免被投資客坑殺。而「真房價保證」強調不炒房不賺價差，如未落實最高將賠償買方四百萬元、賣方最高四倍服務費，讓消費者的購售屋過程更有保障。