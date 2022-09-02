高雄市鳳山區中山東路一間民宅疑似因為電動車充電負載，導致起火燃燒，電動車由鄰居協助拖出後，由消防人員撲滅火勢。（高市消防提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市鳳山區中山東路2日下午3時6分發生一起民宅火警，疑似因為電動車充電負載起火，消防局獲報後消防局獲報後出動21車47人前往搶救，消防人員在現場救出一名68歲女性與14歲男性，2人為祖孫，均無受傷，14歲的孫子因受到驚嚇送長庚醫院救治，火勢已於3時26分撲滅，無造成人員傷亡。

高雄市鳳山區中山東路一間民宅疑似因為電動車充電負載，導致起火燃燒，電動車由鄰居協助拖出後，由消防人員撲滅火勢，進入住宅內搜救，將位於4樓的祖孫2人救出，2人均無受傷，但孫子由於驚嚇過度，送往高雄長庚醫院救治。

現場消防人員於搶救行動告一段落後，立即向附近民眾進行災後防火宣導。高雄市政府消防局呼籲所有市民朋友，居家環境請勿堆積過多雜物，以免發生火災延燒，平時並應注意用火用電安全，並推廣裝設住宅用火災警報器，在火災時發揮及早示警的效果，爭取火警初期逃生時間，減少生命財產之損失。