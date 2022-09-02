2022年台北紡織展（TITAS）以機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造五大主題規畫「線上型錄主題展」，9月推出的第四波「智慧紡織及智慧製造」主題活動，聚焦TITAS參展商精選產品，有助提升台灣優質產品曝光度，增進供需雙方媒合商機。

紡織業在5G、智慧聯網和AI等新科技帶動下跨域整合，使智慧紡織品應用範疇和市場領域更廣泛，關鍵領域涉及醫療保健、運動健身、安全防護等，並跨足至可穿戴設備、動作捕捉、體感衣和輔助衣等不同潛在領域，創造無遠弗屆的發展潛力。

台灣紡織業在迎合全球品牌少量多樣要求及短交期需求之際，積極在供應鏈製程及工序上朝智慧化和數位化發展，透過物聯網、雲端運算、大數據及AI等應用緊密結合，創造高度客製化及服務化的商業模式，以因應多變的市場需求。

尤其在紡織及縫製設備自動化、CAD/CAM等方面，台灣紡織業透過自動化、智慧化管理，可提升產能及效率，達到精實生產、有效降低浪費，成就永續經營目標。

紡拓會表示，此次「智慧紡織」展示各種可監控量測體溫、呼吸、心跳、動作的穿戴式智慧紡織品，「智慧製造」則展示各種自動化紡織及縫製設備、打版、模擬軟體等。有興趣的業者及買主只要點擊線上型錄主題專區，即可快速尋找所需產品，大幅提升採購及媒合效益。