直播主連千毅和老婆「娜美」石帕玉之前鬧出婚變，還被對方公開一段黑絲襪影片，怒批他是自導自演的心理變態，更限期1個月內簽字離婚，否則將採取法律手段，不過近來他才透露跟娜美和好，就PO出在包廂看穿著清涼的辣妹熱舞影片，讓人疑惑不怕再次陷入婚姻危機？他也對此事做出回應。

連千毅昨（31日）PO出一段影片，只見他和友人坐在KTV包廂內，被好幾位穿著清涼的辣妹包圍，辣妹們隨著音樂扭腰擺臀，展露性感火辣的一面，面對鏡頭也絲毫不害臊，這讓網友不禁為連千毅捏把冷汗，認為先前才鬧出婚變風波，難道不怕老婆生氣嗎？稍早他再度曬出17秒觀看辣妹熱舞的影片，接著回應：「我去任何場所，都會跟老婆報備一聲，這是對老婆的一個尊重、娜美以前有空都會陪著我去，非常大方、得體」，意謂著老婆全都知情。

連千毅日前遭老婆控訴自導自演想嫁禍她外遇，怒斥根本是「心理變態」，揚言想要離婚，並限期一個月簽好離婚協議書，否則就法院見，對此，連千毅秀出1千萬台幣匯款證明，強調未虧待對方，未料反遭嗆聲：「要我繼續爆料1000萬的來源嗎？」嚇得他趕緊曬出兩人甜蜜合照，並發文道歉：「我不是怕老婆，而是尊重老婆，家裡面，媽媽跟老婆最大」，姿態可以說是放得相當低。

原以為兩人婚姻難以挽回，未料娜美突然刪掉砲轟連千毅的文章，讓外界推測不外乎是夫妻倆已和好，就是女方擔心發文恐影響官司才刪文，不過連千毅則是發聲明澄清與老婆已協調好，回歸正常家庭生活，並透露對家中最重要的兩個女人，也就是媽媽跟老婆，該多讓跟尊重，感情才會長久，更強調家庭美滿是最重要的，畢竟「床頭吵，床尾和」。