台北市長柯文哲認為柯粉沒全力支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（摘自議會YT／楊亞璇台北傳真）

台北市長年底選戰「三腳督」激戰，台北市長柯文哲將交棒給無黨籍參選人黃珊珊，但國民黨北市議員徐巧芯昨獻策，國民黨台北市長參選人蔣萬安必須讓「柯粉」不討厭他，才有可能在最後關頭將這些票轉到自己身上。柯文哲今坦言「柯粉很難控制」，現在看來也沒有全力支持黃珊珊，他也稱蔣萬安雖民調領先但不耐打。

柯文哲今天赴議會總質詢，市議員洪健益問，徐巧芯獻策要柯粉不討厭蔣萬安，對柯粉有多少了解？柯文哲直言「很難控制」，但他也認為柯粉不太會喜歡蔣萬安。

洪健益說，所以徐巧芯講的是屁話，柯粉不可能喜歡蔣萬安？柯文哲回，這是她的計畫、獻計，她的戰略邏輯是對的，只是很難執行。

洪健益追問，柯粉會不會全力支持黃珊珊？柯文哲坦言，「現在看起來也沒有啊」，柯粉很難控制，很搞怪（台語）。至於能給黃珊珊什麼資源？柯笑稱，「也沒有啊」，黃珊珊在市府工作3年，一定在這基礎上發揮最有效率。

不過，洪健益反問，柯粉現在不支持，黃珊珊還能當選？現在是民進黨台北市長參選人陳時中、黃珊珊搶第1，還是蔣萬安、黃珊珊搶第1？柯秒答「會」，還是要努力，要看民調，黃珊珊、陳時中2人應該差不多，位居第2、第3名，蔣萬安還是領先，「但我認為他不耐打」。

洪健益話鋒一轉說，但他個人認為柯文哲在仇恨陳時中，柯文哲對陳的仇恨值很高，柯否認，「不是說仇恨，還好啦，還好。」