第11號颱風軒嵐諾來勢洶洶，氣象局持續發布海上颱風警報，也讓許多民眾關心究竟會不會放颱風假，有PPT鄉民回憶，多年前等不到放假消息，只好硬著頭皮出門上班，但才工作沒多久，居然就宣布「即刻放假」，而當時戶外開始吹起狂風暴雨，讓他感到超級崩潰，而這段超慘痛經驗更引起許多網友共鳴。

原PO在「PTT八卦板」發文表示，最近許多人都在等待放颱風假的消息，讓他想起多年前某次颱風，早上等不到颱風假，「死撐著不宣布，只好硬著頭皮去上班」，然而沒想到，才上班到一半，「被即刻放假，大家都滾回家」，而當時外面已經開始狂風暴雨，這段悲慘的經歷讓原PO至今難忘，好奇詢問網友是否有相同經驗。

貼文曝光後引起許多網友共鳴，「有！公車開到水越來越高，印象深刻」、「風雨太大，老闆還煮麻辣鍋叫我們吃」、「經歷過上課半天的，放學後在強風中騎腳車，差點被樹枝擊落，X的越想越氣」、「小學上半天放假，結果一出校門一路淹水，最深的地方已經淹到膝蓋」、「有放過豪雨假，到公司全身濕透然後宣佈放假回家」。

而原PO也補充，當時引起眾怒是因為「放假標準是用即時雨量，而不是用預估雨量」， 而若讓原PO印象深刻的放假經驗是指台北市的話，查找歷次天然災害停班停課訊息，101年6月12日曾宣布「即時停止辦公、停止上課」，但其原因為超大豪雨，並非颱風。