滙豐(台灣)商業銀行榮獲國際財經專業媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（Asian Banking ＆ Finance）肯定，榮膺兩大殊榮 -- 「年度台灣最佳財富管理平台」與「年度台灣最佳信用卡」，充分彰顯滙豐銀行始終以客戶需求為核心的服務理念，肯定滙豐銀行在財富管理上的卓越表現。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示：「滙豐銀行深耕台灣，持續擴展在台灣的財富管理服務，為我們的客戶提供優質的金融產品與服務。《亞洲銀行與財金》雜誌頒發的這兩個獎項，著實是客戶與市場對我們的一大肯定！滙豐銀行會持續發展全方位財富管理服務，不斷優化數位金融平台、財管產品與理財方案、提供專業服務，並擁有整合全球專家資源的專業理專團隊，幫助我們朝向財富管理領導品牌的目標邁進。」

為了提供客戶更豐富多元的財富管理服務，滙豐銀行於今年開始為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，是全台唯一能為客戶提供網銀與行動銀行服務的私人銀行。此外，滙豐銀行於今年六月推出全新卓越理財｜尊尚（Premier Elite），為大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。滙豐銀行不斷升級行動銀行App，提供客戶便利的投資與換匯平台；領先業界的「環球帳戶總覽」與「環球轉帳服務」，能夠及時滿足客戶的海外資金使用需求。

葉清玉進一步強調，這幾年因為新冠疫情影響及數位化潮流興起，滙豐銀行觀察到客戶的消費行為有很大轉變，越加偏好透過數位管道進行購物與信用卡消費，因此於今年年初將旗下的匯鑽卡進行權益大升級，針對消費者主要消費的網路購物、行動支付、線上訂房、影音遊戲等熱門需求，打造一系列加碼活動，更貼近消費者的購物需求與喜好。滙豐銀行積極洞察客群偏好，準確掌握持卡人追求精緻生活的消費趨勢，因此榮獲「年度台灣最佳信用卡」肯定。

今年以來，滙豐銀行屢獲國內外大獎肯定，除了《亞洲銀行與財金》雜誌頒發兩大獎項外，也獲《全球私人銀行家》（Global Private Banker）和《數位銀行家》（The Digital Banker）頒發2022年「台灣最佳外商私人銀行」獎，及《亞洲銀行家》評選為2022年「台灣最佳財富管理銀行」等多項金融領域重要獎項。滙豐銀行將持續推出創新的產品與服務，達成2025年前成為亞洲第一的財富管理銀行的使命。