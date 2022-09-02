隨著Omicron亞型變異株BA.5在台灣的占比逐漸增加，疫情也將進入下一波高峰期，加上中秋連假將至，民眾返鄉出遊、烤肉聚餐增加，考驗所有站在第一線辛苦抗疫的醫護及警消人員；為了向這些站在第一線的消防、醫護人員致意，凱擘大寬頻全聯有線電視特別準備中秋月餅及柚子禮盒，今(2)日上午前往新北聯醫及新北市第三救災救護大隊進行慰問。

新北市政府消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝表示，救護人員面對高溫或颳風下雨，仍需按照SOP著裝防護裝備，且時時提高敏感度。今年中秋連假，也已規劃好出勤任務，以防止突如其來的疫情變化。

目前服務於新北市消防局淡水分隊的隊員蘇韋禎表示，今年六月份有名50多歲男性市民因感冒呼吸喘，請求救護車送醫，雖然民眾自稱沒有確診，但當下患者已經有發燒，同時血氣也下降到只剩85％，隨後醫院篩檢證實是名確診患者。

他說，當下覺得萬一自身沒做好防護工作，就可能造成防疫破口，更會危害工作夥伴及家人的健康。

新北聯醫院長項正川就指出，2020年新冠肺炎疫情爆發以來，新北市立聯合醫院作為新北市的傳染專責醫院，即展開防疫超前部屬，全力配合政府防疫政策，隨時掌控疫情動帶，團隊合作與分工，讓防疫工作更有效率。

他說，而疫情爆發期間，醫護人員工作量瞬間倍增，至今服務了近40萬人次的篩檢、協助超過近39萬人次的施打疫苗，從防疫、篩檢、疫苗、全力戒備守護市民。全體防疫人員，仍不分彼此全心投入抗疫相關工作，達成許多艱鉅任務，讓新北市民平安健康度過疫情。

全聯有線電視總經理龔邦泰表示，醫療體系在疫情最艱困的時刻挺身而出，醫護人員守護國人健康，炎熱天氣穿著厚重防護衣，即使汗如雨下、承受的壓力最大，不僅自身要與病毒對抗，還要全心守護國人的健康，相當辛勞。