美國南部密西西比州首府傑克遜市（Jackson）的15萬居民今天連續第4天沒有潔淨自來水可用，當局提醒那些仍有供水的民眾，洗澡時閉緊嘴巴，以免喝到不乾淨的水。

法新社報導，傑克遜市有8成人口是非裔，且普遍貧困，市內多年來一直存在水資源危機。

但本週的磨難迫使傑克遜市進入緊急狀態，連續幾天的大洪災導致一座至關重要但老舊的水處理廠停止運作。

許多居民一打開水龍頭，不是只看到幾滴水，就是發現噴出的水呈褐色。有些人要花數小時排隊才能拿到瓶裝水。

民眾若仍有自來水，可以洗澡，但被警告不要飲用。

密西西比州衛生廳保健主任克萊格（Jim Craig） 說：「淋浴時務必闔上嘴巴，因為沒人會想喝到那種水。」

傑克遜市府表示，水處理廠昨天安裝一座緊急抽水機，員工也為恢復全面供水而努力，情況「從昨晚到今早有了重大進展」。

話雖如此，民眾的日常生活已受到嚴重干擾，學校改為遠距上課，店家先前已因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而苦苦支撐，如今更是雪上加霜。

傑克遜商會會長倫特（Jeff Rent）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「利潤已經很微薄的飯店和餐館，不是無法開門營業，就是必須採取特殊因應措施，例如購買冰、水和無酒精飲料。」

傑克遜市去年初也發生過類似的水資源危機，如今這座城市的情況讓人想起數年前在密西根州工業城市弗林特（Flint）爆發的水污染醜聞，當時事件迅速演變成美國史上最嚴重的市政衛生失敗案例之一。

當局在弗林特實施一項有關飲用水源的變革，原以為可以省錢，最終卻是供水系統受到污染，讓居民暴露於鉛毒之中。