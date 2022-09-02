昨日國軍在獅嶼水域首度擊落飛入侵擾的民航空拍機，台北市議員問洪健益2日先問，柯心裡有何感覺，並說若遇到中共是否敢嗆聲「不要再來軍演」，台北市長柯文哲則回答，本來就該打下來，哪能讓他這樣飛來飛去，並說碰面時也跟對方直說「不要繞著台灣飛，應去繞美國航空母艦飛」。

洪健益先問，昨日中國民用空拍機來被打下來，你心裡感覺是什麼？柯回答，本來就該打下來，哪能讓他這樣飛來飛去，開什麼玩笑，洪健益又問，是否認為夏立言訪中無用，軍演更嚴重、船隻更頻繁、空拍機更厲害。

柯文哲強調，去要講清楚去做什麼，洪健益直言，國民黨派夏立言去，不管有無反映台灣狀況，看起來沒有起到任何成績，讓中國大陸別對我們文攻武嚇，柯則回，成績倒是不敢講，不一定人家聽你的話，重點是去的目的是什麼，回來被人家懷疑找台商去募款的。

洪健益又問，如換柯去是否敢跟中國大陸說釣魚台是我們的，或敢嗆聲不要再來軍演、飛機不要再飛過中線、不要認為台灣是中國一部分，你敢講嗎？柯文哲表示「敢啊，怎麼不敢」，洪又問，為何跟他們碰面都未說。

柯文哲則表示，有跟他說不要繞著台灣飛，應去繞美國航空母艦飛，洪健益連番詢問是否真敢說，柯也笑著說自己敢講，洪健益最後說，就等柯文哲未來2024以總統參選人身分去中國談。