投資如興、東貝踩雷，讓國發基金被叮得滿頭包；不過，國發基金有護國神山「台積電」當靠山、手握165萬張股票，讓原本自1973年成立，當年國庫撥交約309億元的國發基金，歷經48年後，基金規模大幅增加至逾1兆3000億元，換算下來，平均每年獲利逾270億元，其中，台積電平均貢獻超過200億元。

國發基金執行秘書蘇來守表示，國發基金是台積電原始股東之一，目前手中握有165萬張股票，是台積電目前單一最大股東，持股約6.37％；若以今485元股價計算，市值突破8000億元。

國發基金表示，目前基金淨值加計歷年繳庫金額、協助其他機關業務支出，累計共計1兆3600億元；若扣除投資台積電的收益，國發基金的歷年投資獲利仍然超過3300億元，平均每年獲利約70億元，若加上台積電的獲利，平均每年獲利高達270億元；蘇來守表示，雖然如興案，導致國發基金逾10億元的帳面損失，但近來獲利有好表現的標的很多，除台積電外，還包括陽明海運、藥華藥等，

國發基金近日在高雄國際會議中心舉辦「國發基金投資方案聯合宣導會」，促進大南方產業發展與轉型；國發會副主委游建華出席活動致詞時表示，配合行政院推出「大南方、大發展、南台灣發展計畫」，期盼透過半導體產業聚落，實踐南、北區域均衡發展目標，打造「南部半導體S廊帶」產業聚落。

國發基金攜手高雄市府擴大投資大南方；蘇來守指出，國發基金投資案以北部居多，希望鼓勵南部企業，尋求與國發基金合作的機會。