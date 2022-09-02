台南市長黃偉哲與工商時報社長陳國瑋一起參觀台南國際綠色產業展。(曹婷婷攝)

台南品味周2日起一連3天在大台南會展中心登場。(曹婷婷攝)

首屆台南國際綠色產業展，今天起一連3天於大台南會展中心展出。(曹婷婷攝)

工商時報主辦的首屆台南國際綠色產業展，今天起一連3天於大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲下午主持開幕剪綵強調，綠色產業展覽揭示的不僅是國家未來政策，也是人類未來生存發展方向，如何讓能源永續、資源永續，就一定要來看綠色產業展。

今天同步開展的還有台南品味周，2場展覽同一時間在大台南會展中心展出，也是工商時報在台南辦展多年以來，首度將消費展、專業產業展安排同場亮相。

台南國際綠色產業展有70家廠商展出170格攤位，台南品味周有100家廠商展出220個攤位，工商時報社長陳國瑋說，期能透過2個不同型態展覽同時登場，結合2展特色，吸引一般民眾與專業廠商能相互參觀與交流。

其中，首度舉辦的台南國際綠色產業展，著眼於中央宣示2050淨零碳排目標，加上大台南會展中心鄰近沙崙綠能智慧科學城，陳國瑋說，工商時報長期在台南辦展，跟著台南一起發展，因此發想以「綠色產業」為主題的展覽，展覽特色也很國際化，除了國內廠商踴躍參展，也有來自德國、南非、香港、新加坡廠商，共襄盛舉。

此外，展覽也獲得經濟部國際貿易局計畫輔導，展區8大主題匯集國內產官學研齊聚一堂，尤其，電動車專區更是一大亮點，邀集目前市售電動汽車9大品牌12款電動汽車同台展出，也是國內首創，一早即已吸引上千名民眾不畏颱風天前來參觀。

黃偉哲提到，台灣人均用水量、用電量、能源消耗量，在世界都排名前面，可是我們的水、電卻是數一數二便宜，感謝經濟部、各大工會及工商時報能辦理這個展，讓大家看到綠色能源、綠色載具、資源循環、再生循環再利用的綠色產業展，而且同一時間登場的還有台南品味周，來走一趟，不只能了解綠能產業且好吃好喝好玩好逛，歡迎大家利用這3天來台南逛實體展覽。