工商時報主辦的首屆台南國際綠色產業展，今天起一連3天於大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲下午主持開幕剪綵強調，綠色產業展覽揭示的不僅是國家未來政策，也是人類未來生存發展方向，如何讓能源永續、資源永續，就一定要來看綠色產業展。
今天同步開展的還有台南品味周，2場展覽同一時間在大台南會展中心展出，也是工商時報在台南辦展多年以來，首度將消費展、專業產業展安排同場亮相。
台南國際綠色產業展有70家廠商展出170格攤位，台南品味周有100家廠商展出220個攤位，工商時報社長陳國瑋說，期能透過2個不同型態展覽同時登場，結合2展特色，吸引一般民眾與專業廠商能相互參觀與交流。
其中，首度舉辦的台南國際綠色產業展，著眼於中央宣示2050淨零碳排目標，加上大台南會展中心鄰近沙崙綠能智慧科學城，陳國瑋說，工商時報長期在台南辦展，跟著台南一起發展，因此發想以「綠色產業」為主題的展覽，展覽特色也很國際化，除了國內廠商踴躍參展，也有來自德國、南非、香港、新加坡廠商，共襄盛舉。
此外，展覽也獲得經濟部國際貿易局計畫輔導，展區8大主題匯集國內產官學研齊聚一堂，尤其，電動車專區更是一大亮點，邀集目前市售電動汽車9大品牌12款電動汽車同台展出，也是國內首創，一早即已吸引上千名民眾不畏颱風天前來參觀。
黃偉哲提到，台灣人均用水量、用電量、能源消耗量，在世界都排名前面，可是我們的水、電卻是數一數二便宜，感謝經濟部、各大工會及工商時報能辦理這個展，讓大家看到綠色能源、綠色載具、資源循環、再生循環再利用的綠色產業展，而且同一時間登場的還有台南品味周，來走一趟，不只能了解綠能產業且好吃好喝好玩好逛，歡迎大家利用這3天來台南逛實體展覽。
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