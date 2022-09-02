近期，歐洲多國因制裁俄羅斯而面臨能源短缺，不得不以高價購買美國天然氣。中國外交部發言人趙立堅今天（2日）在例行記者會中回應，烏克蘭危機全面升級已經延宕半年有餘，事實再次證明，美西方單邊制裁解決不了問題，相反，其外溢和反噬效應正如滾雪球般不斷疊加蔓延。

趙立堅表示，美國作為烏克蘭危機的始作俑者，如今卻成了隔岸觀火坐收漁利的最大贏家，這值得世人思考和警惕。

此外，趙立堅表示，中方正在密切關注近期朝鮮半島形勢的發展。2018年朝韓雙方曾就妥處空飄物品和聯合軍演等多項重要措施達成共識。其後半島形勢出現重大轉圜，受到地區國家和國際社會廣泛歡迎，令人遺憾的是半島形勢後來又陷入了僵局。

趙立堅強調，中方認為，對話協商是解決半島問題的唯一正確途徑，半島南北雙方改善發展關係，推進和解合作，對緩和半島緊張局勢、推動半島問題政治解決進程的作用不可替代。