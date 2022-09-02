國民黨台北市長參選人蔣萬安昨率青年騎單車登記參選市長，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊發言人林楚茵卻質疑違反《道路交通管理處罰條例》才是耍特權，但北市府認定沒有違規。蔣萬安競選辦公室嗆，林楚茵身為「資深媒體人」，理應知道撥出一通詢問電話「好好查證」，卻在記者節當天新聞倫理全喪。

蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘2日表示，自己也是陪同的青年之一，接獲質疑當下便火速前往信義分局釐清事件，台北市政府交通管制工程處最後確認無違規行為，但林楚茵仍舊無限上綱；過去身為「資深媒體人」的她，理應知道撥出一通詢問電話「好好查證」，卻在記者節當天新聞倫理全喪。

蕭羽耘今還原烏龍爆料經過，她表示，昨天傍晚接獲質疑第一時間，便立刻前往信義分局，主動帶著可能面臨的罰鍰金額，並提供團隊所拍攝的影像畫面，讓警方作為裁罰依據參考；最後，北市警察局詢問權責單位交通管制工程處，確認該段為行人與自行車共用道，並無違規行為。

蕭羽耘說，自己也再回到上午騎腳踏車路段，確認無虞才離開，蔣團隊在有影響他人疑慮下，火速虛心釐清原委、可受外界公評，但當無違規行為認定出爐後，林大立委選擇無限上綱的行為令人「大開眼界」。

「林楚茵只要撥出一通詢問電話『好好查證』，便可得知違不違法。」蕭羽耘說，但林楚茵選擇事先亂扣帽子，最終換來烏龍爆料，明明林楚茵是「前資深媒體人」，不做事先查證，在記者節當天新聞倫理全喪，格外諷刺。

蕭羽耘批評，若林楚茵真滿口仁義道德，在此三問林大立委，「第一、為何嘴喊抖音滲透又忙拍影片賣萌？2020年在立院秀自拍，還被發現筆電在看愛奇藝；第二、為何要替林智堅抄襲論文背書？最後，身為民代為何對於陳時中的高端疫苗採購疑雲，可以視若無睹？」得證林楚茵總是「嚴以待人、寬以律己」掩護撒謊、沒有是非。

蕭羽耘說，身為國民黨青年團執行長，雖然在事發當下已一一致電青年道歉，但還是想對最在乎的青年朋友再次說聲抱歉，害大家無端捲入刻意被挑起的政治紛爭，不僅活動照片遭林楚茵截圖汙衊、上網公審，還遭作惡多端的側翼網軍繼續製圖攻擊。