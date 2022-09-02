台電APP下載數衝140萬，今年6月啟用「住宅用電分析」新功能，為民眾揭示家中五大吃電怪獸狀況。今再宣布廣邀家電業者進駐APP，提供家電汰舊換新的折扣資訊。首家先由大同3C於本月上線，給予智慧電表用戶獨家優惠，台電表示，後續歡迎其他業者洽談。

台電自2016年推出專屬APP，下載次數至今140萬人次，提供繳費、停電報修、用電申請與管理等實用功能， 2018年與資策會合作，開發全國首創AI大數據用電模型，2022年6月啟用台灣電力APP「住宅用電分析」功能，增加5大家電用電分析。

該分析主要根據智慧電表自動回傳的用電大數據，5年來累積數十億筆資料，能推算出用戶家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的個別用電佔比及度數，且仍持續學習進化中。

智慧電表用戶下載台灣電力APP並綁定電號後，就可使用智慧用電分析功能。至今年8月初，全台累計安裝173萬具智慧電表，一天可回傳超過1億筆用電大數據。

想要幫家電健檢、掌握用電的智慧電表用戶，只要於台電APP住宅用電分析功能介面輸入家庭成員組成與家電項目等問卷資料，AI系統即會開始定期分析家電用電，不僅可找出5大較高耗能家電中的「吃電怪獸」，還會同步提供近似用戶用電型態的比較資訊，做為民眾調整用電或進一步汰換舊家電的實用參考。

不同於市面家庭能源管理系統，必須額外添購智慧家電或智慧插座，台電與資策會數位轉型研究院聯手合作，利用各先進國家積極開發與使用的「非侵入式用電指紋圖譜（NILM）」技術，結合智慧電表量測用電功率的資料，開發出全國首創的AI大數據模型，免額外裝置就可直接掌握家中5大電器用電。

台電首波與大同3C合作試驗，從本月起至12月31日提供台電住宅用電分析服務的智慧電表用戶獨家優惠，民眾只要點標示即可連結，了解節能家電折扣資訊。台電表示，後續歡迎各大家電業者、電商平台加入合作平台。