張庭、林瑞陽夫妻旗下的美妝品牌，去年因涉嫌傳銷遭大陸當局調查，被凍結人民幣20億（約台幣89億）資產，目前正透過律師採取法律途徑解套，林瑞陽也在東南亞開啟新的事業，宣布成立「東盟」，不過已許久未見的張庭，近日遭網友直擊出沒在新加坡一個公園，整個人看上去憔悴不少。

有新加坡網友近日發文「我這是偶遇明星了嗎？」透露巧遇張庭，並曬出多張側拍照，只見照片中的女子綁著高馬尾，穿著白色上衣搭墨綠色寬褲，看起來臉色蠟黃又憔悴，還消瘦了不少，讓網友都震驚不已。

張庭在新加坡被捕獲。(圖／取自小紅書)

「怎麼看著老了好多」、「這麼這麼滄桑，看來這個事件對她打擊很大」、「這髮際線看著好奇怪」、「我都沒認出來」、「不看評論都不知道是誰」、「瘦的好嚇人」。

張庭和林瑞陽7月時才回台探親，8月林瑞陽又飛到馬來西亞、新加坡進行演講，宣布「我復活了」，強調馬來西亞是他東盟的第1站，將以馬來西亞為基礎，努力在東南亞打開新市場，而他的激昂演說，也得到馬來西亞會員熱烈呼應。