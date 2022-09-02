恆春文化中心正打造中，繼民謠館施工後，斥資6.5億的劇場館2日也緊跟動土，預計2年後完工，規畫有演藝廳、視聽會議室、商場等，將成為國境最南藝文新地標。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春文化中心正打造中，繼民謠館施工後，斥資6.5億的劇場館2日也緊跟動土，預計2年後完工，規畫有演藝廳、視聽會議室、商場等，將成為國境最南藝文新地標。（謝佳潾攝）

屏縣府落實資源平權、大力建設恆春鎮，在恆春新都心成形之際，文化中心也在打造中，繼民謠館施工後，斥資6.5億的劇場館2日也緊跟動土，預計2年後完工，規畫有演藝廳、視聽會議室、商場等，將成為國境最南藝文新地標。

劇場館動土典禮由縣長潘孟安親自主持，他說，恆春文化中心整體規畫案經費共8億，甫獲2022年國家卓越建設獎＜最佳規劃設計類＞最高榮譽卓越獎，對於偏鄉建設來說，是件非常難得的事，而這也說明，恆春特有的文化底蘊正在釋放中。

潘孟安指出，恆春文化中心由台日跨國建築團隊合作設計，分為民謠館及劇場館2階段施作，整合海洋文化、古蹟等元素，融合周邊恆春古城城牆，外在形象有如海灣中停泊的船隻，而內部空間則規畫月琴等意象，強化在地特色。

「敬請期待！」他說，民謠館部分已在去年底動工，目前整體進度完成1／4，包含恆春民謠館、聲音博物館、以及圖書閱讀空間，都將成為恆春半島重要的民謠培育中心，而斥資6.5億的劇場館在動工後，預計2年後完工，屆時恆春鎮將充斥滿滿的表演藝術氛圍。

潘孟安介紹，劇場館是座地下1層、地上5層的建物，規劃有650席的演藝廳、200席的視聽會議室，以及相關演出排練、節目錄製、餐廳、商場等商業服務空間，戶外露臺還可以眺望恆春古城、山景，預計2年後完工，展現國境之南的觀光新魅力。

他強調，恆春文化中心不只是民謠文化扎根、推廣的人才培育基地，也盼透過國內外優質團隊交流演出，帶動屏南藝文發展，完工後串聯恆春社福館、立體停車場等公共設施，集結教育文化、社福、交通觀光等多樣化功能，形成嶄新的文化生活圈。