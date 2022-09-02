美國即將在稍後公布8月非農就業報告，經濟學家表示，比起7月份的意外爆增，8月的就業增長可能放緩，但仍將相當強勁，許多產業都還在招聘員工，這可能導致聯準會的升息立場變得更加激進。

美國每個月的非農就業數據都很重要，但即將在周五發布的8月報告尤其關鍵，在聯準會在9月開會決定要升息多少時，就業市場的狀況將成為其重要的考量之一。

根據道瓊公司所做的調查，受訪經濟學家預估美國8月非農就業新增31.8萬人，較7月新增52.8萬人大幅放緩，但失業率估將持穩於3.5%，平均時薪估月增0.4%，年率增幅預估為5.3%。

路透社調查指出，受訪經濟學家預估美國8月非農就業增加30萬人。

美國銀行首席美國經濟學家Michael Gapen表示，就投資人來看，在判斷9月升息75個基點或更多是否比升息50個基點更合適時，就業報告要比消費者物價指數（CPI）通膨數據更重要，而我認為這是正確的觀點。

除了就業數據之外，聯準會在9月20日、21日開會時將考慮的其他重要數據是9月13日發布的8月CPI報告。由於汽油價格下跌，市場預期美國8月CPI年通膨率雖仍處於高點，但將較7月份的年漲8.5%進一步放緩。

在通膨和利率升高的陰霾籠罩下，本周美股走勢疲弱。分析師表示，市場對於8月就業報告的看法可能是「壞消息就是好消息」，強勁的數據意味著聯準會在升息方面可能更加激進，這將導致股市進一步走跌和債息攀升。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，如果就業數據疲軟，那麼債券價格就會上漲（債息回落），這將導致美元走軟，股市可望出現釋壓性反彈（relief rally），但我不知道這會持續多久，因為不顧經濟衰退而進場買股票並不是一個好策略。

KPMG首席經濟學家Diane Swonk和美國銀行首席美國經濟學家Michael Gapen都認為聯準會的緊縮政策將對勞動力市場造成影響，明年初美國的月度就業數據將開始出現負數。Gapen表示，我們才剛剛從傑克森霍爾再度聽到這個信息，即聯準會是認真的，以及我們要控制住通膨。現在勞動力市場顯然失衡，整體就業市場越強勁，聯準會的緊縮力道就會更大。