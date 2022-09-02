宏捷科8月營收 年減逾5成 16:232022/09/02 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）2日公告8月營收，依然呈現年減態勢，幅度53.8％，且中斷連續數月成長節奏，較上月衰退3.83％，失守2億元大關、降至19.8億元，今年前8月營收為16.03億元，年減47.56％。 萬海前七月營收 年增近7成 和碩大打蘋果光 Q3吸金 《半導體》嘉晶H1賺贏去年全年 前7月營收再創新高 #月營收 #宏捷科 #砷化鎵晶圓代工 #日公告 #態勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基米H1每股賺1.13元 創同期新高 17:022022/08/11 財經 《航運股》四維航7月營收創高 董座：BDI回檔非壞事 07:482022/08/26 財經 《興櫃股》乾杯7月營收攻次高 H2續衝刺 15:422022/08/11 財經 《證交所》觀光業翻身 7月營收增幅居上市公司之冠 16:232022/08/11 財經 《電子通路》利機7月營收雙減 全年「利」戰新高 13:512022/08/11 財經 上市7月營收 雙位數成長 04:102022/08/12 證券．權證 7月營收5個月新低 聯發科沒績情 8月拚再起 04:102022/08/11 財經要聞 《熱門族群》MOSFET難敵庫存逆風 5檔7月營收全衰 10:402022/08/11 財經 利機7月營收7,917萬 年減17％ 11:542022/08/11 財經 餐飲業疫掃陰霾 7月營收傳捷報 04:102022/08/11 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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