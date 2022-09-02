砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）2日公告8月營收，依然呈現年減態勢，幅度53.8％，且中斷連續數月成長節奏，較上月衰退3.83％，失守2億元大關、降至19.8億元，今年前8月營收為16.03億元，年減47.56％。

萬海前七月營收 年增近7成
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