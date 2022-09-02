臺灣銀行公告，副總經理2職務分別由債權管理部經理石哲宇及授信審查部經理湛竹明陞任。

事實發生日為9月1日，發生緣由依臺銀111年9月1日第7屆第10次董事會決議及111年9月1日銀人資乙字第11100051131號函辦理。