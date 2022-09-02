臺銀新任副總經理 石哲宇、湛竹明陞任 16:232022/09/02 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣銀行公告，副總經理2職務分別由債權管理部經理石哲宇及授信審查部經理湛竹明陞任。 事實發生日為9月1日，發生緣由依臺銀111年9月1日第7屆第10次董事會決議及111年9月1日銀人資乙字第11100051131號函辦理。 尹錫悅、李在明通話 敲定會面磋商 大新竹唯一兒童醫院 11月營運 橘白心結 宋未表態挺黃珊珊 #臺銀 #副總經理 #石哲宇 #湛竹明 #陞任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 杜君哲新官上任三把火 H2U打國際盃 啟動新一輪募資 04:102022/09/01 產業．科技 黃珊珊登記參選邀藍綠每週1辯論 柯P力挺：別靠名嘴、1450 11:402022/08/31 政治 周江杰登記參選 對戰新竹縣長楊文科 11:342022/08/31 政治 林耕仁怒轟高虹安 不懂地方事務 04:102022/08/31 地方新聞 簡訊認證碼代收 成防詐破口 04:102022/09/01 產業．科技 中華郵政 開創智慧物流新里程 04:102022/09/01 產業特刊 玉山安侯論壇 聚焦企業永續 04:102022/09/01 投資理財 今年估可挹注30億 第一金淨利收、SWAP 看旺 04:102022/09/01 金融．稅務 斥資3500萬 暖暖運動公園地坪照明更新啟用 16:282022/08/31 生活 柯文哲海報遭「毀容」凶手被逮辯：酒後闖禍 13:052022/08/31 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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