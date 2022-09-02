每年為迎新生，各家學校拚創意，東海大學於4日至8日舉行「擴增未來Augmented Future」新生大學入門活動，校長張國恩在開學典禮中將以數位分身後空翻進場，更首創使用XR技術將教堂外的畢律斯鐘樓呈現於舞台中央，並由各學院長為新生敲響祝福鐘聲，宣稱讓東海新生體驗前所未見的開學典禮。

東海大學學務長龍鳳娣表示，此次帶領新生搭乘「校園AR時光機」，以虛實整合的視野認識東海校園，9月7日希望之夜更設計融合AI與VR技術的「希望之森」，讓新生可在虛擬實境中種下希望的種子並留下自我期許，四年後將寄發給學生，讓大家檢視初衷與自我期待。

以元宇宙概念發想，融入博雅、數位及跨域等3項學習核心，並結合AR擴增實境的元素，活動有未來趨勢，校方表至藉此宣示東海推動AI跨域課程的決心；龍鳳娣說，透過AI運算，呈現屬於今年東海新生所期盼的關鍵字，鼓勵新生突破自我，擴增未來藍圖。

東海大學迎接新生，並貼心備「祝福・足」防疫健康包；校長張國恩在「擴增未來Talk show」中，與校友林志儒、李庚羲進行「博雅、數位及跨域」對談，另在校期間參與破銅爛鐵打擊樂社的林志儒，共同以回收器具帶領新生體驗打擊的樂趣，展現惜物、愛物的永續理念。

校長張國恩表示，大學入門期間也規劃了社團嘉年華、博雅大講堂及學習資源工作坊等課程，鼓勵學生自主、跨域學習，期許新生能行遍世界擴展視野，並快速適應新環境及面對科技變化的挑戰。

博雅大講堂邀請41位老師共同開課，包括設計思考、跨域學習、永續議題、自我照顧及海外學習等多元面向；校內各行政及計畫單位也藉由學習資源工作坊，向新生介紹各項資源與服務，鼓勵探索並善用校內資源，迎接充實的大學生活。