高雄5連霸市議員陳麗娜先前對外宣布退出下屆議員選戰，但卻在登記參選最終日委託助理前往選委會登記參選小港、前鎮區議員，為港鎮區議員選戰投下震撼彈，對此，陳麗娜表示，小港、前鎮是議會席次過半的關鍵選區，中央及地方黨部一再勸進，為了顧全大局，最終決定參選小港、前鎮區議員。

陳麗娜表示，計畫趕不上變化，國民黨初選結果超乎預期，小港、前鎮成為議會席次過半的關鍵選區，中央及地方黨部一再勸進，陳麗娜身為從政黨員，為了顧全大局，並力保國民黨在議會席次過半，決定在2日登記參選市議員，對於作出此決定造成各界困擾，她深感抱歉，所有指教都會一力承擔。

陳麗娜先前對外宣布不參選下屆議員，並交棒給幕僚呂謦煒，未料，陳、呂交棒失利，國民黨初選最終由新人陳識明出線，藍營港鎮區議員共計提名陳識明及現任議長曾麗燕、議員蔡武宏3人，未料，陳麗娜在登記日最後1天派助理前往登記參選。陳麗娜助理完成登記後向媒體透露，上午才臨時接獲委託登記的任務，一切都相當匆忙，此次是以受國民黨徵召方式登記參選。