中秋假期將至，考量疫情仍有升溫趨勢，北市河濱公園今年仍維持禁止烤肉、野炊活動，水利處提醒，若發現民眾違規烤肉、野炊，經巡查人員勸導驅離仍未停止違規者，會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次1200元至6000元。

水利處表示，去年因疫情考量，公告自110年9月15日起即禁止平時及中秋節在台北市河濱公園烤肉及野炊，今年考量疫情仍有升溫趨勢及Omicron亞型變異株高傳染力及免疫逃脫特性，加上河濱公園屬開放空間管理不易，為避免群聚，今年中秋期間，河濱公園維持禁止烤肉及野炊。

水利處呼籲，中秋節期間禁止於河濱公園從事烤肉、野炊活動，將會派員加強巡邏，若發現民眾違規烤肉、野炊行為，經巡查人員勸導驅離仍未停止違規行為者，會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次1200元至6000元，若民眾發現有違規烤肉或野炊，可撥打1999台北市民當家熱線檢舉。