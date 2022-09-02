許多遊客到高雄來必訪的高雄港大港橋，從啟用通行以來，因優美的弧度造型及每日定時開啟橋體旋轉及閉合，來訪遊客絡繹不絕，再加上結合餐飲、休閒、娛樂30個品牌大港倉410也已經開幕，考量遊客往來便利性，港務公司宣布即刻起大港橋將24小時開放。

緊鄰大港橋的高港棧庫群「大港倉410」今年初開幕後吸引不少從駁二特區一帶步行而來的遊客，都會透過亞洲最長旋轉橋「大港橋」通行。也因此台灣港務公司決定延長高雄港大港橋開放時間，改為24小時全天候開放通行，但旋轉時間則維持每日下午3點進行開合秀，每逢周五六日晚間7點加開1場。

開放24小時就是便於遊客往返駁二藝術特區、蓬萊商港區棧庫群，增進城市觀光人潮。不過深夜時間現場有無安排人員管制？港務公司表示，大港橋原先開放上午8點至晚上10點，現在改為24小時開放，會透過監控中心24小時隨時監控現場狀況。

高雄港大港橋是由港務公司斥資約新台幣3.2億元建造，可銜接駁二藝術特區和大港倉410及棧貳庫，大幅縮短原需30分鐘的步行時間，每次旋轉及閉合時間各約6分鐘完成。橋上設有離橋面高3公尺的鯨豚流線型觀景平台，以36階螺旋式柚木階梯環繞主塔逐步升高，可讓民眾眺望高雄港市重要建設的海上風情，成為不少遊客到高雄的必訪景點。