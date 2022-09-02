由高雄市立圖書館和青鳥文化制作聯手合作舉辦首屆的「高雄城市書展」，主視覺於2日曝光，由金鐘獎最佳男主角傅孟柏擔任代言人，讓這個科技充斥的現代中，透過實際的文字閱讀，以最原始純粹的方式，製造一場「左圖右書」的浪漫相遇。

2022年「高雄城市書展：左圖右書」呼應今年「台灣設計展」在高雄的盛事，以設計深化閱讀體驗的質感。主視覺由知名設計師、〈APUJAN〉品牌行銷團隊的藝術總監詹朴操刀，將蔚藍的藍天與深邃的海洋顏色融為一體，展現「高雄」晴空萬里、明亮大器的城市意象，搭配書本形狀的大樓與波浪設計，表達「閱讀就像是一場場日常生活的冒險，在想像與現實之間，帶你去到不同的地方」。

除了意象強烈的主視覺，由金鐘獎最佳男主角擔任代言人的傅孟柏與高雄有許多深刻連結，多部電影作品都在高雄拍攝，2018年也以入圍金馬獎之姿參與「高雄拍」短片計畫、參與3次高雄電影節。他認為閱讀絕對有個重要的意義，就是「安靜」，面對隨時都在劇烈變化的生活。相較於設計師詹朴為閱讀開拓的想像，他為閱讀收斂出的內在意義同樣深刻。

文化局表示，面對變化劇烈的世界，無論日常生活的冒險或是安靜的力量都是必要。即將釋出的「高雄城市書展」形象影片，將以圖書館與書店的浪漫相遇的閱讀眼光，展現截然不同的城市景觀。而2022年「高雄城市書展」作為2大重要閱讀場域的開端，將為高雄正式開啟全新閱讀風景。

歷時8年籌備、高雄首創全台唯一的「圖書館與書店共構」終於完成，為了實踐陳其邁市長對於文創產業的重視，9月開始啟用的「高雄市立圖書館共構會展文創會館」，將創公共圖書館營運的新形態、全面提升城市閱讀體驗。

高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書館不僅是台灣新圖書館運動創造者，如今更率全國之先，因應支持出版業而生的營運成本，以BOT方式打造圖書館共構書店的文創會館，將權利金挹注於總圖的營運、延伸公共借閱權的概念。讓圖書館不僅是保存文明火種的聖殿、知識流動的公共領域，更可以是一座閱讀的遊樂園，透過與不同閱讀場域的共構，展現全新的人文價值。