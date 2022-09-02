韓國資產管理業者VIP Research & Management早在韓劇魷魚遊戲尚未席捲全球時，就已洞燭先機敲進K-Pop相關股票。即使這些韓流類股有些已獲利了結，但將來還是有表現機會。

K-Pop狹義來說，是指韓國流行音樂或樂團。但廣義來說，已經是融合韓國音樂、藝術以及舞蹈等各種不同文化的一個代名詞。

有25億美元資金水位的VIP資產管理，手中還有大量像是SM娛樂以及SBS電視台等K-Pop類股。VIP從2020年開始敲進經紀公司以及傳播媒體類股後，一直抱到現在還沒有出清。

以ContentreeJoongAng這檔影視製片公司股票來說，因為幾部Netflix系列影集，像是D.P逃兵追緝令以及地獄公使大賣後，VIP在2021年底全部脫手並大賺一筆。ContentreeJoongAng光是在2021年就大漲44%，漲幅是6年以來最大。

藉著精準投資眼光，VIP旗下管理的基金績效也贏過韓股KOSPI。其中，一支名為Buy Cheap Korea基金，過去兩年飆漲91.9%，遠遠勝過只有6.3%漲幅的KOSPI。

就算2022年迄今是熊市，前8個月，這支基金下跌約10.4%，還是比跌17%的KOSPI，以及韓國另支下挫22%的指數KOSDAQ，表現相對來得好。不同於科技類股，K-Pop族群也為投資人提供另種選擇。

檢視VIP的韓股投資組合，發現並沒有三星電子以及SK海力士等，一些鮮少被錯誤訂價或價格偏離的權值股，因為股價日後不易看見有爆發性成長。因此，VIP大部分都在找尋韓國中小型且價格不貴的個股。

VIP認為，儘管目前韓股整體表現不佳，但還是沒有放棄投資韓股。其實仔細找，還是會發現韓股中，有許多俗又大碗的股票。VIP表示，現在的首選是韓國保險類股以及控股公司，例如，加拿大知名品牌Lululemon供應商的Youngone控股，就是其中之一。