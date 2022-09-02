美國黃豆出口協會所主辦「美國黃豆應用趨勢大講堂」將在9月15日登場！今年主辦單位特別加碼，重磅邀請了三位資深講師來為大家解開黃豆與黃豆油的各種秘密。

油品可以說是生活不可或缺的一個必需品，而大豆油的許多優點都值得被更多人看見。大豆油同時含有兩種人體無法自行合成的必須脂肪酸，這些脂肪酸不僅可以幫助人體降低膽固醇，也能預防心血管疾病，稱為血管清道夫。相較於其他常見烹飪油，黃豆油所包含的脂肪酸比例，也是最接近人體所需的建議倍數。在9月15日的美國黃豆應用趨勢大講堂中，主辦單位邀請到了曾任職於台大醫院八年的營養師—呂孟凡老師來為大家更深入、更詳細的介紹黃豆與黃豆油的營養價值以及與所有與全民生活密不可分的關係。

美國黃豆出口協會代表林裕祥表示，除了黃豆與黃豆油對人體健康的重要性之外，永續農業更是美國黃豆的一大優勢。永續生產在每個農場的實踐中有不同的形式，包括：作物輪種、減少翻土、水資源管理、病蟲害管理、土壤肥份管理以及土地保育。以上皆是透過使用科學和技術去精準計算並提高生產力，也同時回饋、關懷土地。永續農業使我們得以在不損及未來的資源前提下，滿足2050年時全球90億人口的糧食需求，為未來子孫耕植出完美藍圖。