上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周再度下跌306.64點，跌破3000點大關，跌幅高達9.72％，收在2847.62點，連續第12周下跌。美西線跌勢慘烈，4000美元直接失守，本周下跌1175美元。

之前貨攬業者指出，雖然美西罷工疑慮還是存在，貨主將貨轉到美國東岸卸貨，使美東線運價近來跌幅相對小。而美西線持續大跌，繼前一周跌幅11.21％後，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到3959美元，下跌1175美元，本周跌幅擴大至22.89％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為8318美元，下跌483美元，跌幅5.49％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為4252美元，較上周下跌189美元，跌幅4.26％；遠東-地中海運價每TEU(20呎櫃)運價4774美元，下跌297美元，跌幅5.86％。

近洋線方面，遠東到日本關西持平，到日本關東每TEU(20呎櫃)下跌12美元，分別為327美元及305美元；遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)下跌29美元，為562美元，跌幅4.91％；遠東到韓國下跌6美元，為256美元。