在美股那斯達克指數連5日走跌下，日股的科技類股表現也相對遜色，大盤幾乎以平盤作收，日經指數收27,650.84點，小跌10.63點或0.04%，周線跌3.4%，是兩個半月以來最差。同時，東證收1,930.17點，跌5.32點或0.27%，周線也跌2.5%。

分析師認為，聯準會已表態升息來力抗通膨，包括日股在內，全球股市上漲空間恐怕有限。另外，利率再上升的話，科技業者受到的打擊較大，故科技類股也拖累日股走勢。其中，東京威力科創跌0.33%，愛德萬測試也跌0.65%。

下跌1.68%的趨勢科技，目前周線收黑至少7%。8月時，這家資安軟體業者股價曾創20年新高。另外，百貨公司伊勢丹三越漲2.06%。電玩業者樂線跌3.06%，在1日公布業績後，股價一度下跌5%左右並來到半年新低。

美元續強之下，日圓再度貶破140大關，一度又創25年新低。匯率專家認為，聯準會其實已表態，不惜破壞經濟成長也要用升息手段來澆熄通膨大漲氣焰，美元強勢姿態，應該還會維持一段時間。

不過，主要以出口為主的汽車族群漲跌不一，豐田跌0.17%，日產跌1.35%，本田卻漲0.49%。