遠傳(4904)friDay影音宣布，攜手台灣串流裝置領導品牌OVO，推出全新產品廣色域4K電視TA55，透過新一代易視界系統首創「開機直看追劇APP」，開機就自動打開最常看的影音APP。

隨著5G日益成熟發展，各家電信業者衝刺數位匯流內容，盼藉此帶動加值服務貢獻，以拉高ARPU，遠傳影音統計，近年受疫情影響，平台收視人數逐年攀升，在家使用大螢幕電視觀賞影劇的人數更呈倍數成長，線上影音串流服務已然成為民眾居家娛樂重點選擇。

遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮表示，觀察到現在越來越多人用電視追劇，遠傳friDay影音由於持續引進適合闔家觀賞的內容，以及進一步提升電視版的畫質，今年上半年大螢電視的收視人數較去年成長逾8成。藉由此次與OVO合作，讓遠傳friDay影音的觀眾可以在家透過大螢幕觀賞高畫質影片與享受杜比音效，實現客廳即劇院的高規格觀影體驗。

遠傳friDay影音9月上架多部票房強檔系列電影續集，包括最新獨家及跟播韓劇，讓用戶在家即可跟上韓國最新娛樂話題，後續預計將有《捍衛戰士：獨行俠》、《雷神索爾：愛與雷霆》、《依法相愛吧》等最新影劇陸續上架。