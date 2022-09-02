連鎖餐飲集團王品(2727)看準內需市場反彈，2022年下半年全力展店搶市，隨著燒肉吃到飽品牌「肉次方」插旗台南、明（3）日開幕迎賓，屆時集團全台門市家數將達成300家里程碑，並看好第四季全台門市家數將持續增加，有望再創新高。

王品台灣門市家數在2014年曾達到307家高峰，隨後因品牌及營運策略調整而起伏波動，2016年底下探255家後止跌，2018年來持穩280家之上。隨著國內疫情趨穩，餐飲內需消費動能復甦，王品下半年加速展店全力搶市。

王品下半年目標在台新展逾20家店，其中7、8月暑期旺季已新展達13家。隨著2021年開幕迄今一位難求的燒肉吃到飽品牌「肉次方」插旗台南、第3店台南府前店將於明年開幕迎賓，屆時集團全台門市家數將正式達成300家里程碑。

王品2022年7月自結合併營收16.35億元，月增達32.15％、年增達57.55％，為近半年高點、改寫同期新高。累計前7月自結合併營收98.15億元、年增4.23％，重返成長軌道、登近7年同期高點。王品預期，第四季全台門市家數將突破先前的307家、再創新高紀錄。

歡慶全台門市達300家里程碑，「肉次方」推出扮恐龍享百元價、免費送牛肉、全台3店抽獎等豐富活動。集團合作夥伴LINE TAXI也加碼同慶，只要於集團六都23大品牌、244家門店上下車，享趟趟8折、不限次數折抵優惠，另憑LINE TAXI地圖踩點畫面，至王品六都門店用餐，即享好友招待菜一份。