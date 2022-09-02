前參謀總長李喜明任內大力推動「整體防衛構想」（ODC），不過其作戰指導在離任之後卻遭到推翻。李喜明強調，蔡英文總統支持ODC無庸置疑，「但是她了不了解ODC？我不清楚，因為不一樣的人可能會做不一樣的解釋。」

李喜明推出新書《台灣的勝算》，今天舉辦媒體茶敘。被問到蔡總統是否支持ODC？又瞭不瞭解ODC？李喜明回應說，蔡總統三次在公開場合表明支持ODC，這一點毫無疑問。

李喜明接著說，他並不清楚蔡總統是否暸解ODC，因為不一樣的人對ODC就會有不一樣的解釋。舉例而言，2019年的國防報告書還是支持ODC的，後來他看到國防部聲稱因為要「灘岸決勝」所以需要買M1A2戰車，「我看了只有苦笑，如果這可以是不對稱武器還有什麼不是不對稱武器？」

李喜明指出，這次寫書的原因就是要講得清清楚楚，從理論到實務，不要再有非共識的ODC。ODC是執行不對稱作戰的方法，我們對不對稱有共識，但是對ODC沒共識。總統三次公開演講支持ODC，相信君無戲言，只是她心目中的ODC是什麼尚不能確定。

李喜明說，蔡英文是好總統，也是他所看過最重視、最尊敬軍人的總統，但是這麼幾年來台灣並沒有真正落實ODC，這也是事實「ODC就是一套邏輯，可以挑戰它、修改它，但是不要視而不見。我有請人送一本書給蔡總統，希望能參考我的ODC，也希望未來總統能參考。」