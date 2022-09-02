強颱軒嵐諾逐漸接近台灣，台中2日開設災害應變中心，市長盧秀燕今天出席消防局會議指出，提早以準二級開設、提早因應，市府指出，根據氣象局估計，周六為軒嵐諾外圍環流影響最明顯的一天，但周末全市44處嬰幼兒疫苗快打站仍維持運作，提醒民眾加強戒備，外出注意安全。

市長盧秀燕表示，依照市府統計，昨天下午到今日上午7點，全市獲報107件路樹倒塌、遭樹幹倒塌壓到汽機車的車損計23件、17件廣告招牌掉落等，目前建設局派員搶修路樹70件，這波強風也造成4人受輕傷。

盧秀燕說，從昨晚開始風勢大，雖未達中央災害應變中心二級開設，但為了加強因應，台中市依準2級開設因應，未來幾天可能風雨交加，若有其他市府活動，將依颱風達停班課標準狀況，屆時緊急通知暫停。

另外，台中市原本這周末將開設嬰幼兒疫苗接種快打站，也因為未達中央停班停課標準，仍照常運作，未來一旦停班課，也將宣布暫停。

盧秀燕說，因周末9月3、4日連續2天快打站針劑已備妥，通知1萬8000名施打對象，故照常開設，若未來宣布停班課，快打站也將暫停開設，請家長考量自身環境，如有疑慮不到快打站接種，日後仍可帶幼童到各醫療院所施打疫苗。

盧秀燕指出，颱風外圍環流影響較大，可能會有強風或豪雨，她今早視察五張犁抽水站，水利局已準備好，若豪雨來襲河水暴漲，即可啟動抽水作業。此外，學校已開學，雖未達停班課標準，但中秋節前夕會有很多活動，呼籲民眾不能掉以輕心，相對更要加強因應、小心防範。