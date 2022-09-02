台中市某國中黃姓校長25年前涉性侵案、猥褻案等事，台中市教育局4月下旬接獲A女檢舉後組成調查小組，至少5次約談相關人員，2日下午性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。記者致電黃姓校長，他並未接電話。

教育局表示，此案4月19日接獲A女檢舉後，5月5日即召開性平會臨時會，並組成調查小組，分別在6月13日、6月28日、7月13日、8月16日、8月29日調查、訪談當事人、行為人及關係人等工作，近4個月多次調查。

台中市教育局還原調查時間軸。（台中市教育局提供）

近期外界質疑，市府近4個月來沒有動作，顯得消極？教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。

性平會今日下午於審議調查報告後，同意調查结果及懲處建議，「黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」。調查工作持續中，並無消極。

教育局指出，按照性平會法定流程，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會，因此待當事人陳述完後，預計9月上旬，將召開最後一次會議，確認是否維持原決議。教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處外，後續黃姓教師也將面對司法偵辦。