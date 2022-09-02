今日是2022市議員選舉登記日最後一日，新北市藍營青年參選人呂家愷（土城、樹林、三峽、鶯歌）、吳訓孝（三重、蘆洲）、黃心華（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）與蕭敬嚴（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），今一起前往選委會登記，並宣布組成「新北4騎士」連線，今天生日的呂家愷也公開許願，希望讓做事的人不孤單，也為新北市拚好日子。

新北4騎士今登記時也大酸民進黨市長參選人林佳龍，他們指出，林佳龍過去曾說「不選新北」、「把新北說成台北」、「承諾專心當無任所大使不會參選」等荒謬言論，今天一起站出來參選，就是希望用更有效、做實事的態度捍衛家園。

黃心華表示，林佳龍心心念念的不是新北，林在交通部長任內發生太魯閣號重大意外疏失，這樣「罄龍難書」的候選人，根本不應該投入新北的選舉，希望4人一起戳破林佳龍的假面，也化身城市守護者，提出共同政見，改善市民的生活品質及環境安全。

吳訓孝也說，新北市4騎士成立的日子剛好是呂家愷的生日，希望年底一起當選、監督市政，林佳龍過去曾把「新北」民進黨團寫成「台北」民進黨團，心中有沒有新北，新北市民都看在眼裡，雖然林曾自比已故導演齊柏林，但他卻連新北二十九區都還沒有走完。

蕭敬嚴批評，林佳龍連任台中市長失利後，酬庸到中央擔任交通部長，任內發生太魯閣翻覆意外，黯然請辭，本次參選新北，若又敗選是否會接受黨中央「二度酬庸」，他呼籲林佳龍要有「破釜沉舟」的決心，不要總是找退路。