翁章梁縣長、農委會副主委黃金城、立法委員陳明文等官員及民代拈香祈福。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁視察嘉義縣動物保護教育園區設施。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁與嘉義縣動物保護教育園區的毛小孩互動。（廖素慧攝）

嘉義縣動物保護教育園區2日啟用，有生命教育、專業診療、舒適收容、節能減碳等多重功能，可收容約210隻犬貓，縣長翁章梁表示，嘉義縣籌備成立「寵物管理課」，專責照顧毛小孩從出生到死亡。

嘉義縣動物保護教育園區由位於民雄鄉的嘉義縣流浪犬貓原收容所，改建而成，並設計全新LOGO，總經費約9130萬元，原收容所是鐵皮屋，空間潮溼，環境不佳，縣府爭取中央補助加以改建。

翁章梁縣長、農委會副主委黃金城、立法委員陳明文、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林秀琴、陳文忠、劉雅文、林于玲等官員及民代出席，拈香祭祀，祈願園區運作順利。

翁章梁表示，縣府為積極解決流浪犬隻攻擊人的問題，成立「精準捕抓」專線，並組成動物保護管制隊、獸醫師醫療團、動保稽查員等3支團隊，從舒緩人犬衝突、動物救援、動保裁罰與創新專案等4大面向，專責處理，已有成效，連續3年全國動物收容管制業務評比獲獎，2021年更榮獲全國第1名「特優」。

翁章梁表示，縣府還將設立「寵物管理課」，讓毛小孩從出生至死亡有全方位的照顧，嘉義縣動物保護園區啟用，對動物保護、照顧流浪犬貓都能發揮大效用。

園區基地約3000平方公尺，共3層樓，總樓地板面積約2318平方公尺，有40間犬舍及2間貓舍 ，可容納約210隻犬貓，主體建物利用屋頂斜角與中央通道的上升氣流，促進動物舍的換氣量，搭配半開放犬舍設計，提供犬隻活動空間及日照。

嘉義縣家畜疾病防制所長林珮如說，流浪犬貓遇車禍多，為及時搶救，園區特別設置醫療專區，有手術室、醫療檢查室、加護病房、X光室、隔離檢疫區，醫檢醫療儀器一應俱全，且有獸醫師醫療團進駐，對毛小孩提供全方位醫療。