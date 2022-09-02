富邦悍將洋投羅力就連引退賽都「問天」，原訂今天進行的引退賽因颱風延到5日都登場，跟挑戰百勝一樣「好事多磨」，他表示，天氣因素不可控，自己能做的就是把該做的事做好，準備好下一次先發。

羅力表示，生涯也有多次碰上因雨延後登板的時刻，「既然這是既定事實，就只能把今天該做的做好，好好準備好下一次先發。」

來台效力9年，生涯拿下101勝在勝投榜排名第3，但也有多場比賽繳出優質先發但未收到隊友火力支援，被球迷取名是「問天組組長」，對此他笑說自己並不知道這個暱稱的由來，並認為棒球本來就是很難的運動，有時候跟「問不問天」沒有很大關係。

羅力說：「一個投手如果要按照自己設想的結局發展很難，必須要投、打、守表現好才有機會順利贏下比賽，如果大家在場上都拿出百分百，結果如何是其次。」他認為其實「問天」也有兩種說法，有時候自己投的不好但隊友幫忙打很多分數，最後拿到勝投，「所以我不會覺得『問天』是很不好的事。」