對於國安基金對當前台股及經濟情勢的評估，本身是國安基金委員，也是前任國安基金執行秘書的財政部長蘇建榮首度發聲指出，當前，國安基金要評估的，主要有三大課題。

首先第一個課題是美國的情勢。蘇建榮分析，國安基金關心國際經濟情勢，去年美國貨幣政策認為通膨是短暫性的，只有縮表，但今年FED俄烏戰爭及疫情，供給面通膨，FED貨幣政策已改變，已認清不是短暫的，所以年初起，已有所轉變，除了縮表，開始升息，這會對整個市場流動性大有影響，特別國安基金必須關注，若價量同時調整，美國實體經濟也會這樣，活動會萎縮，如此，台灣影響相對會大，特別最近這幾年政府推動台商回來投資，所有產業鏈重組，從中國移回台灣，對美國及歐洲、東南亞出口都比對中國出口為高，所以對美國經濟依存依賴影響更大，美國下挫，對台灣影響會來得更大，這也是國安基金要關注的重要課題。

蘇建榮接著指出，第二個課題，是關於中國疫情的清零政策及相關導致生產萎縮，及高耗能限電政策，都是國安基金要密切關注的第二大因素，中國防疫政策影響，也會影響經濟很大，台灣對中國出口，根據統計，出口成長率佔比仍最高，但成長率已不如對美國、日本、新南向、歐洲的出口成長，所以在這種情況下，這是評估國內經濟情況很重要的指標。若對中國輸出成長減緩，表示對其他地區增加，仍會彌補過來，這是在從總經面向來評估經濟對股市影響。

第三大課題是俄烏戰爭，和歐洲所面對的能源影響，這會否持續，中國內需減緩，對國際能源需求減緩 造成價格下跌，但俄烏對能源衝擊仍在，會否影響整個歐洲經濟，必須評估。

蘇建榮表示，國安基金必須去面對上述三大課題。而從國內經濟情況觀察，雖然經濟部提到出口簽單、訂單已稍減緩，但後續仍可持續觀察情況。是否會因此造成國內景氣衰退，後續仍會進一步觀察。蘇建榮也強調，台灣國內投資上1至7月進口，很多是機器設備，顯示國內投資仍相當持續進行，一定代表廠商對未來有好的看法才會投資。

至於短期面因素，蘇建榮也分析，這二天股市變化，昨天跌300多點，但他特別提示，若注意看昨天的量，上市櫃的成交量將近3000億：「這比一、二個月前只有1000、2000億，我們先前更擔心！」他認為，今天即使跌128點，但成交量仍將近3100億，所以量比前幾周都要大，所以基本上，仍會看整體情況而定，不會只看大盤指數，也會看交易量。