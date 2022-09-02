大陸股市2日個別發展，上證指數收市微升1點，終止連跌3日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）7,466億元。總結本周，滬指累計跌1.54％。

上證指數震盪，最多升13點或0.42％，高見3,198點，最多跌11點或0.35％，低見3,173點，全日收報3,186點，升1點或0.05％，成交3,133.38億元。

深成指最多升52點或0.45％，高見11,765點後賣盤增多，大盤走低，最多跌68點或0.58％，低見11,644點，全日收報11,702點，跌10點或0.09％，成交4,332.95億元。

滬深300指數報4,023點，跌20點或0.5％；創業板指數報2,533點，跌不足1點或0.03％。

各類股普遍走高，摩托車股漲逾4％；船舶製造、石油股升逾3％；電力股升逾1％；化工、有色金屬、房地產、鋼鐵股回穩；煤炭、水泥、金融股偏弱。