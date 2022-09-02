中央健康保險署與新竹馬偕紀念醫院於2日前往新竹縣五峰鄉，舉辦新竹縣五峰鄉-健保IDS計畫20周年活動，也響應行政院2025年消除C肝政策，於五峰鄉衛生所擴大肝炎篩檢服務。近幾年因應新冠疫情，新竹馬偕醫院全力配合健保署遠距醫療給付計畫及虛擬健保卡政策，為原鄉民眾服務，20年來投入五峰鄉IDS成果卓越，當地居民滿意度高達9成以上，健保署特頒發感謝狀，肯定新竹馬偕紀念醫院長年深耕五峰鄉的服務精神與成果。

健保署自2019年起開始試辦虛擬健保卡就醫模式，數位化實體健保卡，讓申請民眾只要出示手機QRcode即可掛號，便利遠距就診。2022年擴大實施場域至居家醫療、視訊診療、遠距醫療，新竹馬偕醫院也在今年起協助推動民眾使用虛擬健保卡，並在2日五峰鄉衛生所擺設攤位，指導當地居民使用，將虛擬健保卡正式推廣至原鄉，讓民眾的就醫可近性更上一層樓。

新竹馬偕醫院2020年起執行胸腔科遠距會診，2021年3月2日起承作健保署遠距醫療給付計畫，擴大實施眼科、耳鼻喉科、皮膚科及急診等專科，與五峰鄉衛生所及中國醫藥大學新竹附設醫院合作，當在地醫師評估有需要時，即時連線遠距院所，透過專科醫師視訊看診並傳遞影像，立即給予專業建議，並由在地醫師開立處方及衛教指導，提升醫療效率並節省原鄉居民往返時間。

當地居民張小姐表示，自己有高血壓及糖尿病17年餘，原在衛生所穩定就醫，但近年因患有白內障視力模糊無法自行駕車，需仰賴先生協助接送下山治療，所幸衛生所開設遠距眼科門診，讓她不用下山可以就近診療，免於舟車勞頓之苦。

健保署感謝馬偕醫院團隊本著「哪裡有需要，就到哪裡去」的精神，在五峰鄉所投入的不僅僅是醫療，還設立文化健康站、舉辦寒冬送暖關懷長者，真正做到身心靈的全人關懷。也搭配各項健保政策，擴展多專科遠距醫療服務、居家醫療照護、肝炎篩檢服務及虛擬健保卡等，將資源帶入原鄉，讓居民於原鄉也有專科醫師醫療資源及服務。未來健保署會持續支持及照護部落居民，並與新竹馬偕紀念醫院共同守護原鄉，讓科技打破空間限制，醫療品質再升級。