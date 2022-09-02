據《北京日報》報導，2021年，北京市60歲及以上常住人口佔比首次突破20％，65歲及以上常住人口佔比首次突破14％，這標誌著北京市正式跨入中度老齡化社會。9月2日，在中國國際服務貿易交易會「2022智慧康養高峰論壇」上，北京市老齡辦、北京市老齡協會發佈《北京市老齡事業發展報告（2021）》。報告以2021年底北京市老年人口數據為基礎，全面分析了全市人口老齡化形勢及老齡事業發展狀況。

報告顯示，2021年，北京市人口老齡化程度進一步加深。2021年，北京市60歲及以上常住人口佔比首次突破20％，65歲及以上常住人口佔比首次突破14％。

截至2021年底，60歲及以上常住人口441.6萬人，佔常住總人口的20.18％；比2020年增加11.7萬人。65歲及以上常住人口311.6萬人，佔常住總人口的14.24％；比2020年增加20.4萬人。其中，60歲及以上戶籍人口388.3萬人，佔戶籍總人口的27.5％；65歲及以上戶籍人口279.2萬人，佔戶籍總人口的19.8％。

根據報告，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。按照國際通行標準，當60歲及以上人口比重在20％-30％之間、或者65歲及以上人口比重在14％-20％之間，就意味著該地區進入中度老齡化社會。