蘇姓雞排店老闆長期無故言語騷擾鄰居侯姓男子的女友，還出言挑釁侯男，遭侯男痛毆，被打到嗅覺嚴重減損，甚至連菸味都聞不到，害他雞排店只能歇業。高雄地院依重傷害罪判侯男3年6月，可上訴。

蘇男在高雄前鎮區開了一家雞排店，疑似長期騷擾鄰居侯男的女友，2020年3月晚間，侯男忍不住前往興師問罪，蘇男不斷言語挑釁，侯男氣不過，抓住蘇男衣領、把人推向牆邊、直接朝頭部揮拳重擊。兩人爆發衝突後仍激烈口角，侯男又往蘇男鼻樑、左眼狂揮拳，蘇男當場血流滿面，送醫急救後診斷出左眼鈍傷、頭皮擦挫傷、鼻骨及肋骨骨折等傷害。

蘇男發現，傷勢好轉後，竟然聞不到氣味，輾轉就醫檢測，透過「酚基乙基乙醇嗅覺閾值檢查法」發現嗅覺神經受損，導致嗅覺嚴重減損，他已聞不到羊肉味、清潔劑、咖啡等氣味，只能嗅聞濃度較高的瓦斯味。精油類香味雖聞得到，但無法辨別種類，最後連雞排店都不得不收攤，氣得提告。

侯男當庭坦承犯行，但強調是聽到蘇男說他女友會勾引他，才會暴怒失控，但也只是出於警告，出拳不重，不至於害蘇男嗅覺減損。侯男律師也說，蘇男若嗅覺嚴重減損，為何還持續吸菸？蘇男菸齡超過5年也可能導致自身嗅覺神經受損。蘇男接受的檢測法是主觀的測試，核磁共振明明顯示嗅覺中樞神經並未受損。

蘇男強調，抽菸只是一個癮，抽菸過程確實聞不到味道。案發生之前沒有就診鼻科這方面的紀錄，是很健康的人。但因嗅覺問題，陸續求診2年多，一直在看醫生、吃藥，卻沒有改善，反而更嚴重。

法官參考多家醫院的檢驗報告，認定蘇男已達到嗅能嚴重減損的重傷害結果，事發後還產生焦慮、夜眠差、過度警覺等症狀，現今仍需持續治療，但未來已無法再從事餐飲業，審酌兩人未能和解，最後依重傷害罪判侯男3年6月，可上訴。