信義房屋今年第二度招募幕僚暑期實習生，11位來自不同科系背景的大學、研究所學生，各自在信義房屋創新研發部、人資、財務等部門實習，不僅與同儕、學長姐甚至是主管之間激盪出教學相長的火花，每個人也都被分配到專案任務，實際把在校所學落地運用在企業中。信義房屋也特別舉辦結業典禮，讓實習生透過vlog及親自上台分享心得，替暑期實習歷程畫下完美句點；九月下旬也將開始招募業務全時實習生，爭取優秀人才不停歇。

為深耕質優大專院校，吸引更多優秀學子加入，同時也讓企業經營理念能夠被更多年輕世代了解，信義房屋積極舉辦各項產學合作計畫，除校園社群大使、校園贊助、企業導師、校園講座以及全時實習生計畫外，今年更第二度招募幕僚暑期實習生，本屆有來自台大、政大、成大、中山大學共11位學生參與。為期2個月的實習過程中，依學生所學背景及意願，分配至創新研發部、信義居家、住生活、人資、財務等部門，實際進行專案的規劃與執行。

隨著實習進入尾聲，信義房屋特別舉辦結業典禮，總經理陳麗心也親自與會，與同學互動交流。會中播放每個小組拍攝的實習生活vlog，甚至有組別將實習生活以動畫方式呈現，以活潑、創意的方式替暑期實習畫下句點。

中山大學財務管理系學生徐永亘此次分配到財務部實習，她觀察，很多同學的實習都是「跟著看」，缺乏做中學的機會，但在信義房屋，無論是日常性的財報分析、季度預算檢討，或是專案性質的投資評估等，公司都願意讓她參與，除了能將學校所學實際運用，更感到備受信任。

政治大學金融所學生柯騰達則是在校園徵才活動中認識信義房屋，由於大學主修地政與統計，也曾有金融業實習經驗，因而決定轉換領域到房仲業嘗試。他認為，信義房屋是國內發展房地產科技（Proptech）的龍頭企業，透過實習能夠更了解產業面，而在創新研發部實習的過程中，也的確將自己過去所學的AI機器學習、統計學等技能，結合主管、導師、學長姐的指導，實際進行專案的推動，「把所學實際運用」，是他認為此次實習最大的收穫。

陳麗心指出，實習生的加入，不只是鼓勵公司同仁手心向下、照顧新人，更是希望藉此了解新世代的觀點與思維，尤其信義房屋不只是傳統產業，而是走得很前面、房地產科技的領頭羊，更需要與時俱進、不斷前進，藉由實習計畫不僅實習生能有所收獲，信義房屋也能變得更好。