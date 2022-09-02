中颱軒嵐諾逼近，台南市災變中心2日中午12時進入3級開設，中西區南門路孔廟園區內一棵路樹枝幹斷裂，幸好未造成傷亡損失，台南市政府已派員排除，台南市水利局2日啟動防汛工作，避免豪大雨帶來淹水。

軒嵐諾颱風逼近東台灣，氣象局已發布海上颱風警報，雖尚未發布陸警，全台民眾已感受到陣陣強風，台南市2日中午成立災變中心，測得最大陣風7-9級，平均風力4-5級。災變中心表示，台南市風速雖變強，距離符合停班停課的陣風10級以上、平均風速7級以上的法定標準還有段距離。

台南市中西區孔廟園區旁1棵路樹，2日上午9時40分因強風侵襲，枝幹應聲斷裂，幸好掉落在人行道，當時無人車經過，未造成傷亡損害，台南市政府已派員排除障礙。

台南市水利局強調已作好防颱準備，包括400多台移動式抽水機、24萬個沙包、3700片防水擋板。另外，各區滯洪池及埤池預洩降、抽水站與移動式抽水機油料補充及啟動測試、水門及污水截流閘門啟閉操作、排水路順暢、雨水下水道及各項工地工程巡檢等工作。

台南市各處水患自主防災社區提前啟動運轉，協助排水巡查、抽水機運作、排水孔雜物清除等作業，避免下起豪大雨又發生淹水事件。